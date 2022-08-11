Про це повідомили зоозахисники UAnimals у Facebook.
В UAnimals звернулися з заявою до поліції стосовно вбивства собаки та підготувала заяву-повідомлення в Службу у справах дітей: “Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки”, — заявили зоозахисники.
Зоозахисники закликали правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже “з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми”.
Відео знущань з собаки опублікував Telegram-канал “Хороші Чернівці”. Також у повідомленні зазначається, що дівчинка є донькою відомої у місті грумерки.
- 9 липня мешканки міста Малин, що в Житомирській області знайшли травмованого собаку, який не міг самостійно пересуватися. Ветеринари встановили, що тварину зґвалтували. Зоозахисники UAnimals звернулися до Національної поліції області щодо вчинення кримінального злочину та вимагають невідкладно розпочати досудове розслідування.
- Також у Чернівецькій області мешканець села Карапчів задля розваги під час застілля жорстоко повівся з павичем, травмувавши його до смерті.