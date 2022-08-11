Шестирічна дівчинка з міста Чернівці зайшла на терасу чужого будинку та вбила маленького собаку. Вона двадцять хвилин знущалася з пса. Зокрема, кидала його об підлогу та била ногою по голові. Внаслідок чого тварина загинула.

Про це повідомили зоозахисники UAnimals у Facebook.

В UAnimals звернулися з заявою до поліції стосовно вбивства собаки та підготувала заяву-повідомлення в Службу у справах дітей: “Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки”, — заявили зоозахисники.

Зоозахисники закликали правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже “з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми”.

Відео знущань з собаки опублікував Telegram-канал “Хороші Чернівці”. Також у повідомленні зазначається, що дівчинка є донькою відомої у місті грумерки.