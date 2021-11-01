Про це повідомляють на сторінці Шостого флоту у Twitter.

“Флагман 6-го флоту USS MountWhitney розпочав свій північний транзит до Чорного моря”, – зазначають у повідомленні.

На борту корабля перебувають співробітники Шостого флоту та НАТО.

USS MountWhitney прямує до Чорного моря, аби співпрацювати з союзниками США у НАТО та іншими партнерами у регіоні.

У червні 2021 року американський ракетний есмінець USS Ross прибув до Одеси для участі у навчаннях Sea Breeze-2021.