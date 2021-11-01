Про це повідомляють на сторінці Шостого флоту у Twitter.
“Флагман 6-го флоту USS MountWhitney розпочав свій північний транзит до Чорного моря”, – зазначають у повідомленні.
На борту корабля перебувають співробітники Шостого флоту та НАТО.
USS MountWhitney прямує до Чорного моря, аби співпрацювати з союзниками США у НАТО та іншими партнерами у регіоні.
BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021
У червні 2021 року американський ракетний есмінець USS Ross прибув до Одеси для участі у навчаннях Sea Breeze-2021.
- Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець Porter класу Arleigh Burke ВМС США прямує в українські води Чорного моря.