Станом на 18 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає чотири свої кораблі. Зокрема, один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України.

За даними ВМС, в Азовському морі присутнє одне вороже судно. Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи російських кораблів, зокрема два – ракетоносії із загальним залпом до 20 “Калібрів”.

Протягом доби, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 40 суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря – 21 судно, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Також РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря