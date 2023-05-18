Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України.
За даними ВМС, в Азовському морі присутнє одне вороже судно. Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи російських кораблів, зокрема два – ракетоносії із загальним залпом до 20 “Калібрів”.
Протягом доби, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 40 суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 21 судно, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Також РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря
- Вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких – “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БпЛА. Усі ворожі об’єкти знищено.
- Під час масованої ракетної атаки російських загарбників на Київ, ймовірно, система Patriot зазнала пошкоджень, проте вціліла і не була знищена.