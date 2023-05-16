Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки російських загарбників на Київ, ймовірно, система Patriot зазнала пошкоджень, проте вціліла і не була знищена.

Про це пише CNN з посилання на заяву офіційної особи США.

За словами офіційного представника США, Сполучені Штати все ще оцінюють масштаби завданих збитків. Результати цієї оцінки визначать, чи необхідно повністю відновлювати систему, чи можна відремонтувати її на місці.

Зазначимо, що сьогодні Міністерство оборони Росії повідомило, що “Високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу “Кинджал” по місту Київ було уражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва”.

Своєю чергою, українські офіційні особи заявили, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але українські військові відмовилися коментувати заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

“Ми не можемо коментувати це. Ми утримаємося від коментарів щодо російських джерел”, – заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Станом на сьогодні Україна має дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну подарували США, а іншу спільно подарували Німеччина та Нідерланди. Наразі невідомо, яка з цих систем була потенційно пошкоджена.

За словами офіційних осіб США, росіянам вдалося вловити сигнали, які випромінює Patriot, що дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети “Кинджал”.

Зазначимо, що цієї ночі, 16 травня, під час чергового ракетного обстрілу України, окупанти випустили, зокрема, 6 ракети типу “Кинджал”. Всі вони летіли на Київ.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, всі ракети Х-47 “Кинджал” російські окупанти направили на столицю України. Однак всі вони були успішно знищені системою ППО.

“Робота надзвичайно успішна. Шість “Кинджалів” – це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об’єкти інфраструктури та інші важливі державні об’єкти” – зауважив Ігнат.

Щодо ракети типу “Калібр”, то їх росіяни випустили з Чорного моря. Всі вони летіли у різних напрямках, однак знищити їх вдалось на півдні.