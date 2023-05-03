Про це повідомляє пресслужба ВМС у Facebook.
Станом на 10:00, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п’ять ворожих кораблів. Водночас в Азовському морі — один ворожий корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них один — носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп — до чотирьох ракет.
Протягом доби, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 11 суден, з них два рухалось у напрямку протоки Босфор, до Чорного моря — 33 судна, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- В ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.
- Внаслідок нічного масштабного обстрілу України були зафіксовані ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати всі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.