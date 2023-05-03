Про це повідомляють #Букви.
У ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.
Зокрема, росіяни втретє за шість днів атакували безпілотниками Київ. За даними КМВА, всі ворожі БПЛА були збиті.
Внаслідок ворожого нічного обстрілу у Дніпрі зафіксоване влучання в адміністративну будівлю. Попередньо, постраждалих немає. Бійці повітряного командування “Схід” збили над регіоном 7 російських дронів іранського виробництва. Втім один Shahed-136 дістався цілі. На місті виникла пожежа, але вогонь вже загасили.
Також російські війська о 03:50 влучили дроном-камікадзе у приватний будинок на території населеного пункту Куцурубської громади. Миколаївської області. На місці також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Водночас у ніч на 3 травня війська РФ завдали удару по нафтобазі у Кіровоградській області дронами-камікадзе. Втім, минулося без постраждалих.
- Протягом 2 травня 2023 року на території Донецької області внаслідок російських обстрілів поранення дістали троє осіб.
- Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.