Внаслідок нічного масштабного обстрілу України були зафіксовані ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати всі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.

Про це повідомляють #Букви.

У ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.

Зокрема, росіяни втретє за шість днів атакували безпілотниками Київ. За даними КМВА, всі ворожі БПЛА були збиті.

Внаслідок ворожого нічного обстрілу у Дніпрі зафіксоване влучання в адміністративну будівлю. Попередньо, постраждалих немає. Бійці повітряного командування “Схід” збили над регіоном 7 російських дронів іранського виробництва. Втім один Shahed-136 дістався цілі. На місті виникла пожежа, але вогонь вже загасили.

Також російські війська о 03:50 влучили дроном-камікадзе у приватний будинок на території населеного пункту Куцурубської громади. Миколаївської області. На місці також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Водночас у ніч на 3 травня війська РФ завдали удару по нафтобазі у Кіровоградській області дронами-камікадзе. Втім, минулося без постраждалих.