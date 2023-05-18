Джерело: СКУ.
На заході буде обговорено ефективні шляхи підтримки України в часі протистояння з російським агресором та стратегію наближення спільної перемоги.
“Запрошуємо на зустріч з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом. Павло – один із найефективніших лідерів СКУ та найдієвіших, в організації глобальної спільноти по всьому світі на допомогу Україні, а також для викриття та покарання Росії за її жахливі злочини”, – мовиться у запрошенні на сторінці Українського конгресового комітету Америки, відділення Іллінойс.
Подія розпочнеться о 19.00 у п’ятницю, 19 травня, в Українському інституті модерного мистецтва за адресою: 2320 W Chicago Ave, Чикаго, IL 60622, США. Вхід вільний.
Нагадаємо, Світовий конгрес українців (СКУ) оголосив початок проєкту для учнів 8-12 класів з усього світу, які збиратимуть історії від третього та четвертого поколінь нащадків Голодомору, а також зможуть поділитися власними спогадами, як їм вдалося врятуватися від розв’язаної Росією геноцидної війни.
- Світовий конгрес українців (СКУ) у межах кампанії #RussianShameDay закликав громадян з усього світу, які підтримують Україну, організувати мирні антиросійські демонстрації, мітинги або марші напередодні 9 травня.