Українців і друзів України у Чикаго (США) запросили на захід за участі президента Світового конгресу українців (СКУ) Павла Ґрода, що запланований на 19 травня та буде присвячений підтримці України.

Джерело: СКУ.

На заході буде обговорено ефективні шляхи підтримки України в часі протистояння з російським агресором та стратегію наближення спільної перемоги.

“Запрошуємо на зустріч з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом. Павло – один із найефективніших лідерів СКУ та найдієвіших, в організації глобальної спільноти по всьому світі на допомогу Україні, а також для викриття та покарання Росії за її жахливі злочини”, – мовиться у запрошенні на сторінці Українського конгресового комітету Америки, відділення Іллінойс.

Подія розпочнеться о 19.00 у п’ятницю, 19 травня, в Українському інституті модерного мистецтва за адресою: 2320 W Chicago Ave, Чикаго, IL 60622, США. Вхід вільний.

Нагадаємо, Світовий конгрес українців (СКУ) оголосив початок проєкту для учнів 8-12 класів з усього світу, які збиратимуть історії від третього та четвертого поколінь нащадків Голодомору, а також зможуть поділитися власними спогадами, як їм вдалося врятуватися від розв’язаної Росією геноцидної війни.