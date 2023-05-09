Світовий конгрес українців (СКУ) оголосив початок проєкту для учнів 8-12 класів з усього світу, які збиратимуть історії від третього та четвертого поколінь нащадків Голодомору, а також зможуть поділитися власними спогадами, як їм вдалося врятуватися від розв’язаної Росією геноцидної війни.

Про це інформує пресслужба СКУ.

Ініціаторами проєкту “Ми пам’ятаємо” виступила світова Мережа нащадків Голодомору в співпраці зі Світовою Координаційною виховно-освітньою Радою (СКВОР) Світового конгресу українців та Незалежним українським телебаченням Канади KONTAKT Next Gen.

У межах проєкту учні 8-12 класів запишуть серію інтерв’ю з нащадками Голодомору 1932-33 років. Добірку записів буде професійно відредаговано та упорядковано, і вже цієї осені вона може вийти в ефір телевізійної програми KONTAKT Next Gen у межах всесвітньої ініціативи СКУ вшанування 90-х роковин Голодомору.

“Ми пам’ятаємо розповіді наших сімей про свій досвід і передаємо їх нашим дітям, які передадуть їх майбутнім поколінням. Ми пам’ятаємо, що Росія намагалася знищити весь український народ і вкрасти нашу історію, культуру, релігію, тому що вони не можуть пишатися своїм. Ми також пам’ятатимемо, як Росія намагається здійснити той самий геноцид сьогодні, вбиваючи невинних чоловіків, жінок і дітей варварськими методами, щоб знищити українську націю”, – наголосила Ольга Сорока, голова мережі нащадків Голодомору.

Нагадаємо, що 4 квітня відбулось онлайн-засідання Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932—1933 років – геноциду українського народу.

Зазначається, що минає дев’ять десятиліть від злочину геноциду українського народу. Відтак, 2023 рік має стати роком належного вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також роком офіційного визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українців у країнах світу.

Як повідомляється, учасники засідання схвалили концепцію Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Його проведуть 25 листопада 2023 року, у День пам’яті жертв Голодоморів. Програму Форуму мають розробити МКІП разом із УІНП, МЗС за узгодженням із Офісом президента України. В планах на 2023 рік також завершення будівництва Музею Голодомору.

Окрім цього, МЗС доручили активізувати роботу щодо підготовки проєктів резолюцій ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Обласні та Київська міські військові адміністрації мають протягом місяця впорядкувати могили, пам’ятники й пам’ятні знаки для належного вшанування пам’яті жертв голодоморів першої половини XX століття в Україні.