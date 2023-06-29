В одній з військових частин на Львівщині стався випадок побиття військовослужбовця. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження.

Джерело: ДБР.

Сестра військового подзвонила на гарячу лінію ДБР, повідомивши, що її брата побив офіцер. Лікарі діагностували у солдата пошкодження внутрішніх органів.