Джерело: ДБР.

Сестра військового подзвонила на гарячу лінію ДБР, повідомивши, що її брата побив офіцер. Лікарі діагностували у солдата пошкодження внутрішніх органів.

Правоохоронці відреагували на повідомлення та відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Фото: ДБР

Нині проводяться невідкладні слідчі дії на території військової частини. Працівники ДБР опитують свідків, а також потерпілого, який перебуває в шпиталі.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.