Джерело: ДБР.
Сестра військового подзвонила на гарячу лінію ДБР, повідомивши, що її брата побив офіцер. Лікарі діагностували у солдата пошкодження внутрішніх органів.
Правоохоронці відреагували на повідомлення та відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Нині проводяться невідкладні слідчі дії на території військової частини. Працівники ДБР опитують свідків, а також потерпілого, який перебуває в шпиталі.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
- 23 червня у Великій Доброні троє працівників контррозвідки побили генерала СБУ Віктора Мікуліна, який зокрема раніше був заступником голови Закарпатської ОДА Москаля.
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