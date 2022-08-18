До деяких міст України надійшли виклики про «замінування»

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Черкасах до поліції надійшов виклик про “замінування” залізничного вокзалу та автовокзалу. На місця виклику скерували правоохоронців та спецслужби. Людей евакуйовано з об’єктів.
У Львові теж повідомили про мінування залізничного вокзалу та міських ринків. Людей евакуйовано та на місці працюють вибухотехніки. Інформація надійшла напередодні зустрічі генсека ООН Антоніу Гутерреша, президента Володимира Зеленського і турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана.
Поліція перевіряє інформацію про наявність вибухонебезпечних предметів на вокзалі та центральному ринку у Вінниці.
До Кропивницького, Ужгорода та Мукачево надійшли анонімні повідомлення про замінування низки об’єктів. На місця скеровано піротехніків.
У Тернополі невідомі “замінували” вокзал і універмаг, але ця інформація не підтвердилася.
Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук називав подібні мінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів та вокзалів елементом гібридної інформаційної війни. У такий спосіб ворог намагається посіяти паніку. Проте ігнорувати подібні повідомлення не варто з огляду на власну безпеку.
Сергій Братчук закликав громадян України дослухатися до порад військових і правоохоронців. Варто очікувати офіційні підтвердження від влади.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та президентом України Володимиром Зеленським у Львові. На саміті обговорять забезпечення припинення вогню як продовження зернової угоди за посередництва ООН і Туреччини, а також “зближення Зеленського і Путіна”.
- 17 серпня до Львова прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Під час офіційного візиту він зустрінеться з українським та турецьким лідерами Володимиром Зеленським та Реджепом Тайїпом Ердоганом.