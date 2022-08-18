До деяких міст України надійшли виклики про «замінування»

У низку міст України надійшли виклики про нібито замінування залізничних та автовокзалах. Серед них Львів, Черкаси, Вінниця та інші.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Черкасах до поліції надійшов виклик про “замінування” залізничного вокзалу та автовокзалу. На місця виклику скерували правоохоронців та спецслужби. Людей евакуйовано з об’єктів.

У Львові теж повідомили про мінування залізничного вокзалу та міських ринків. Людей евакуйовано та на місці працюють вибухотехніки. Інформація надійшла напередодні зустрічі генсека ООН Антоніу Гутерреша, президента Володимира Зеленського і турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана.

Поліція перевіряє інформацію про наявність вибухонебезпечних предметів на вокзалі та центральному ринку у Вінниці.

До Кропивницького, Ужгорода та Мукачево надійшли анонімні повідомлення про замінування низки об’єктів. На місця скеровано піротехніків.

У Тернополі невідомі “замінували” вокзал і універмаг, але ця інформація не підтвердилася. Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук називав подібні мінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів та вокзалів елементом гібридної інформаційної війни. У такий спосіб ворог намагається посіяти паніку. Проте ігнорувати подібні повідомлення не варто з огляду на власну безпеку.

Сергій Братчук закликав громадян України дослухатися до порад військових і правоохоронців. Варто очікувати офіційні підтвердження від влади.