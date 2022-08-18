Про це повідомляє CNN Туреччина.
Очікується, що на зустрічі “зернову угоду” розглядатимуть як модель припинення війни між Росією та Україною. Зеленський прийматиме президента Ердогана в історичному палаці Потоцьких у Львові.
Зазначається що одноденний візит президента Ердогана в Україну має спрямований на припинення війни. Лідери обговорюватимуть кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом через механізм, запроваджений для експорту українського зерна на світові ринки.
Також задля закінчення війни український лідер Зеленський чотири рази пропонував президенту Росії Путіну двосторонній саміт. Цю пропозицію з Києва Москва завжди відхиляла відповіддю “Немає конкретного питання для вирішення”. Однак, ЗМІ зазначає, перед тристороннім самітом у Львові спостерігається, що Росія почала пом’якшувати свою жорстку позицію.
- У п’ятницю, 5 серпня, у російському Сочі відбудеться зустріч президента РФ Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Однією з тем перемовин стане ситуація в Україні.
- Нагадаємо, російська державна компанія “Росатом” перерахувала гроші дочірній компанії “Akkuyu Nuclear JSC”, яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини, не боячись, що проєкт можуть відкласти через санкції.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ та Об’єднані Арабські Емірати хочуть співпрацювати з Baykar, виробником Bayraktar і Akıncı UAV. З такою пропозицією особисто до нього звернувся президент РФ Путін під час зустрічі в Тегерані.