Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та Президентом України Володимиром Зеленським у Львові. На саміті обговорять забезпечення припинення вогню як продовження зернової угоди за посередництва ООН і Туреччини, а також "зближення Зеленського і Путіна".

Про це повідомляє CNN Туреччина.

Очікується, що на зустрічі “зернову угоду” розглядатимуть як модель припинення війни між Росією та Україною. Зеленський прийматиме президента Ердогана в історичному палаці Потоцьких у Львові.

Зазначається що одноденний візит президента Ердогана в Україну має спрямований на припинення війни. Лідери обговорюватимуть кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом через механізм, запроваджений для експорту українського зерна на світові ринки.

Також задля закінчення війни український лідер Зеленський чотири рази пропонував президенту Росії Путіну двосторонній саміт. Цю пропозицію з Києва Москва завжди відхиляла відповіддю “Немає конкретного питання для вирішення”. Однак, ЗМІ зазначає, перед тристороннім самітом у Львові спостерігається, що Росія почала пом’якшувати свою жорстку позицію.