Про це повідомив профільний сервіс Netblocks.

За їхніми даними проблеми розпочалися після ракетного удару 5 грудня.

“Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв’язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі”, — йдеться у повідомленні.

Перебої з доступом до інтернету зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.

Зазначимо, що в Україні через атаки по енергетичних об’єктах запровадили аварійні відключення світла. Зокрема підтверджено, що в Одеській області пошкоджено два інфраструктурних об’єкти.