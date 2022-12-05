Про це повідомив профільний сервіс Netblocks.
За їхніми даними проблеми розпочалися після ракетного удару 5 грудня.
“Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв’язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі”, — йдеться у повідомленні.
Перебої з доступом до інтернету зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.
Зазначимо, що в Україні через атаки по енергетичних об’єктах запровадили аварійні відключення світла. Зокрема підтверджено, що в Одеській області пошкоджено два інфраструктурних об’єкти.
- По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
- 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.