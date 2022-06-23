Журналісти "Громадського" опублікували фоторепортаж, в якому показали, як у київському моргу оглядають тіла загиблих військових Збройних Сил України з Маріуполя, які боронили "Азовсталь".

Про це повідомляє “Громадське”.

Біля обласного київського моргу зібралося із десяток військових, а поряд із ними — великий білий рефрижератор і машина з написом “Евакуація 200”.

Чорні мішки з тілами військових, які обороняли “Азовсталь” й інші райони Маріуполя, передали 21 червня в межах обміну з російською стороною. Частина тіл залишиться тут, у холодильниках обласного моргу, решту розподілять між закладами Бучі й Вишгорода.

На місці подій була присутня Олена Толкачова, керівниця патронатної служби “Азову”, яка з побратимами й посестрами зараз керує процесом огляду повернутих тіл, спілкується з рідними, організовує ДНК-експертизу й поховання військових.

Ще у 2014-му Олена створила патронатну службу полку “Азов”. Відтоді опікується пораненими військовими, допомагає їм із лікуванням, протезуванням, реабілітацією, оформленням документів. Якщо боєць гине, його сімʼю беруть під опіку та допомагають із похованням. Втім, ті масштаби, з якими нині зіткнулися в службі, неспівмірні з попередніми роками.

“Ми навіть не знаємо точно, кого нам передають. Попереднього обміну в мішках були цивільні, літня жінка в памперсі. Ми їм віддали військових, а вони нам — хто був. Понакидали для кількості. У день прибуття тіл починається пекло. Телефонують батьки. Запитують, хто приїхав, чи можна подивитися? Зараз ми всіх за протоколом скеровуємо на експертизу ДНК”, — розповіла Наталя Багрій, військовослужбовиця “Азову” з патронатної служби.

















«У деяких немає голів»: Журналісти показали, як у київському моргу оглядають тіла військових з Маріуполя // 9 фото

За її словами, часто надходять тіла в активній стадії розкладання, гниття, випаровування. Навіть судмедексперти, які працюють у морзі на Оранжерейній, і які раніше одночасно брали 4-5 трупів до кабінету на розтин, зараз беруть не більше 2 тіл. Інакше працювати неможливо, заважає нестерпний запах. Водночас у деяких тіл немає голів.

Під час огляду тіл Наталя з колегою Іриною фотографували на телефон особливі прикмети загиблих військовослужбовців, будь-які розпізнавальні знаки. Усе це вони збирають до своєї внутрішньої бази. Вони також зазначили, що створили Telegram-канал для рідних військових, щоб вони туди скидали татуювання своїх рідних. Нещодавно за татуюваннями вдалося впізнати чотирьох бійців.

У моргу також на каталках знаходилися тіла трьох літніх померлих людей. Жінка одягнена, з накритим обличчям, чоловіки — голі після розтинів. Це — цивільні. Морг продовжує обслуговувати всіх, попри те, що сюди привозять десятки тіл із фронту.

Тут же на каталках також лежать чорні пакети. Військові відкрили один з них раз, потім ще раз — тіло зберігали у двох пакетах одразу. Всередині фактично нічого немає. Від тіла залишилася сіра суміш. Пакет застібують, вивозять на вулицю і вантажать у машину. Тіло зберігатимуть в іншому морзі Київської області, тут у холодильниках уже місця немає.

У наступному пакеті від тіла – лише порох і кістки. Патологоанатомка взяла в руки череп, один із військових перевертає залишки верхньої частини тіла, на якій виднілися сірі ребра в попелі. Тіло вивезли, а за ним одразу поклали наступне.