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У деяких регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії – «Укренерго»

НЕК "Укренерго" попередило про застосування аварійних відключень електроенергії у деяких регіонах України через перевищення лімітів споживання.

П’ятниця, 9 грудня 2022, 12:25
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Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Зазначається, що станом на ранок 9 грудня ситуація в українській енергосистемі залишається складною, однак контрольованою.

“Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний. Його причина – як і суттєві пошкодження об’єктів генерації, так і енергетичної інфраструктури в результаті 8 хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу”, – йдеться у повідомленні.

До всіх регіональних обленерго були доведені ліміти споживання електроенергії. Оскільки у деяких областях ці ліміти перевищили – довелось застосувати аварійні відімкнення.

У яких регіонах застосовані аварійні графіки не вказано, однак дізнатись точну інформацію щодо кожної області рекомендують в операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

У компанії додали, що аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх областях, однак через несприятливі погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) ці роботи ускладнюються.

Чи не найскладнішою є ситуація з електропостачанням є у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, які постійно перебувають під обстрілами росіян.

“Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад”, – зазначили в “Укренерго”.

Також повідомляється, що резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі.

Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. Як наслідок – в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи, до яких також долучаються ремонтні бригади “Укренерго”.

“На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень”, – наголосили у компанії.

Теги: електроенергія, авайрійні відключення, електроенергія, електропостчання, Укренерго

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