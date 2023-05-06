У Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ, тепер він офіційно став королем Великої Британії. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин, проте британці святкуватимуть історичну подію ще два дні.

Про це інформує CNN та The Guardian.

Церемонія коронації розпочалася о 13:00 за київським часом. Перед цим у Вестмінстерське абатство прибули почесні гості: лідери держав, урядів, іноземні делегації, посли.

Від України на коронації Чарльза ІІІ були присутні перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Король Карл III і королева Камілла були короновані у Вестмінстерському абатстві, знаменуючи собою символічний початок нової королівської ери у Великої Британії.

Під час розкішного й архаїчного ритуалу, якого в Великій Британії не бачили з 1953 року, король був помазаний святою олією та склав присягу королів перед тим, як архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі поклав йому на голову корону святого Едварда під вигук “Боже! Бережи короля!”.

Перед 2300 гостями, у тому числі понад 100 главами держав, король також пообіцяв підтримувати протестантську релігію у Сполученому Королівстві та зберігати права англіканської церкви, як зазначено в акті парламенту.

Десятки тисяч зібралися від Букінгемського палацу до абатства, багато ще з ночі чергував, щоб забезпечити гарний вид під час церемонії, у якій взяли участь 7000 військових і 19 військових оркестрів, найбільше за будь-який державний захід з часів Коронація королеви Єлизавети II у 1953 році.

Не обійшлося й без інцидентів. Були звинувачення в жорстокості поліції після того, як перед початком церемонії було заарештовано низку протестуючих проти роялістів. Правоохоронці арештували керівника “Республіки” – провідного британського руху за скасування монархії.

Арешт Грема Сміта стався зранку, коли на Трафальгарській площі біля статуї короля Карла І, зібрались сотні протестувальників з великими прапорами і в жовтих футболках.

Правоохоронці зупинили протестувальників коли вони йшли за орендованим фургоном із плакатами. Разом із Гремом Смітом поліцейські арештували ще п’ятьох протестувальників.

Молодший син короля, принц Гаррі, відвідав церемонію сам, без дружини Меган і дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет. Це перший раз, коли принца бачили з королівською родиною після публікації його автобіографії Spare на початку цього року, в якій він різко критикував свого батька та брата Вільяма, принца Уельського.

Зазначимо, що після смерті Єлизавети ІІ новим королем Великої Британії став її найстарший спадкоємець 74-річний принц Чарльз.

Чарльз був найдовше в історії Великої Британії прямим спадкоємцем, у черзі на престол принца він перебував із трирічного віку.

У лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу королевою-консортом. Вже у липні її Величність почала передачу принцу частини своїх обов’язків.

У першій заяві короля, Чарльз назвав смерть його матері “моментом найбільшого суму для себе і всіх членів родини”.

“Ми глибоко сумуємо через смерть улюбленого суверена й не менш улюбленої матері. Знаю, що її смерть буде глибоко відчутна по всій країні, територіям і Співдружності, а також незліченною кількістю людей по всьому світу”, – наголосив він.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала дану обіцянку.