Це відбулося під час урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності України у Києві.

Так, за особисту мужність і героїзм, вірність військовій присязі звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно присвоєно солдату Сергію Білоусу. Нагороду отримала дружина військового.

Сергій Білоус – родом із Волинської області. Він був солдатом 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, учасником російсько-української війни. Він загинув 20 серпня 2014 року під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу бойової позиції поблизу смт. Георгіївка Луганської області.

Крім того, звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно присвоєно старшині Максиму Ридзаничу. Нагороду отримала його дружина.

Максим Ридзанич – український воїн родом з Київщини, спецпризначинець, десантник, старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Був командиром відділення 81-ої окремої аеромобільної бригади. Ридзанич загинув 20 березня 2015 року під час бойового зіткнення в районі спостережного поста біля с. Опитне Ясинуватського району Донецької області.

Також почесне звання Героя України отримав полковник Євген Сидоренко. Він – український кадровий військовослужбовець, учасник російсько-української війни. Брав участь у боях за Іловайськ.

Крім того, звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно присвоєно українському естрадному співакові, народному артисту України Назарію Яремчуку. Нагороду присуджено “за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку музичної культури, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність і високу виконавську майстерність”. Нагороду вручено його синам.

Також звання Героя України з врученням Ордена Держави президент присвоїв учителю фізики комунального закладу “Харківський фізико-математичний ліцей № 27” Іллі Гельфгату “за визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність”.

Ілля Гельфгат – автор і співавтор багатьох збірників задач, довідників, методичних посібників, очолює кафедру вчителів фізики ліцею. Він підготував багатьох переможців обласного та республіканського етапів Всеукраїнських олімпіад з фізики. Крім того, учні Гельфгата – переможці міжнародних олімпіад з фізики.