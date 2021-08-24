Почесну нагороду виконавцю вручив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності України в центрі Києва.

Так, з нагоди 30-річчя Незалежності України глава держави вручив нагороди діячам культури і мистецтва, медицини, педагогіки та спорту. Серед них був і Monatik.

“Дякую за твою творчість”, – заявив Зеленський, вручаючи нагороду співакові.

Як відомо, Дмитро Монатик (сценічний псевдонім Monatik) – український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу “X-Фактор”, “Танцюють всі!”, суддя танцювального шоу “Танці з зірками” та тренер вокальних шоу “Голос. Діти” і “Голос країни”.

Крім того, Зеленський присвоїв звання “Заслужений артист України” акторові театру та кіно, артистові закладу культури “Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра” Андрію Ісаєнку.

Звання “Народний артист України” присвоєно: головному хормейстерові Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Богдану Плішу, а також артистові драми – провідному майстрові сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олександру Форманчуку.

Як повідомлялося, українському естрадному співакові, народному артисту України Назарію Яремчуку присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно. Нагороду вручено його синам.

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи (“за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність”).

Орденом Ярослава Мудрого п’ятого ступеня глава держави нагородив грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, а також футболіста та колишнього тренера національної збірної України з футболу Андрія Шевченка.

Орден княгині Ольги третього ступеня отримала диригентка Оксана Линів.

Згідно із чинним законодавством, присвоєння почесних звань та нагород провадиться указом президента України.