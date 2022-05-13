Депутат Державної Думи Російської Федерації Олег Морозов заявив, що Польщу можуть денацифікувати наступною після України.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, саме твердження поляків про Росію, як про “ракову пухлину” та потребу у виплаті контрибуцій Україні після закінчення війни наштовхуватиме росіян на подібні рішення.

“Своїми заявами про Росію, як “ракову пухлину”, і про “контрибуцію”, яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України”, — написав Морозов.