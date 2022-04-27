Служба військової контррозвідки виявила громадянин Російської Федерації та Білорусі, які займалися шпигунською діяльністю на території Польщі.

Про це йдеться на урядовому сайті Польщі.

Чоловіків, затриманих 21 та 22 квітня 2022 року, підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб. Внаслідок чого суд Варшави обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Матеріали, зібрані SKW, вказують на те, що росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, здійснювали заходи, спрямовані на виявлення функціонування польських збройних сил, зокрема присутність армії на польсько-білоруському кордоні.