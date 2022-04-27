Про це йдеться на урядовому сайті Польщі.
Чоловіків, затриманих 21 та 22 квітня 2022 року, підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб. Внаслідок чого суд Варшави обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.
Матеріали, зібрані SKW, вказують на те, що росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, здійснювали заходи, спрямовані на виявлення функціонування польських збройних сил, зокрема присутність армії на польсько-білоруському кордоні.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про передачу танків Україні, проте кількість не зазначив. Натомість Польща отримала бронетехніку від Великої Британії.
- Також Польща за власною ініціативою запровадила ембарго на імпорт російського вугілля, не очікуючи на відповідне рішення країн Євросоюзу.
- Понад мільйон тимчасово переміщених українців отримали ідентифікаційний номер PESEL у Польщі.