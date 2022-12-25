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У Держдумі готуються запровадити вищу ставку оподаткування для тих, хто виїхав з країни

Російська Держдума готується запровадити вищу ставку оподаткування для людей, які покинули країну, як багато хто зробив після початку широкомасштабної війни проти України.

Неділя, 25 грудня 2022, 14:00
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Про це інформує The Guardian.

Спікер Думи В’ячеслав Володін заявив, що законодавчо опрацьовується підвищення податкової ставки для тих, хто покинув країну. Він наголосив на “непатріотичності” рішення виїхати з РФ. 

“Правильно скасувати пільги для тих, хто виїхав з РФ, і ввести для них підвищену ставку податку. Ті, хто зрозумів, що помилився, вже повернулися. Решта повинні розуміти: переважна більшість суспільства не підтримує їхній вчинок і вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких”.

Кількість росіян, які виїхали з початку війни, невідома. За даними деяких ЗМІ, близько 700 тисяч росіян покинули країну після оголошення мобілізації. Російський уряд заперечує цю цифру.

Теги: війна, Держдумав, оподаткування, податки, російсько-українська війна

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