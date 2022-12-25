У Держдумі готуються запровадити вищу ставку оподаткування для тих, хто виїхав з країни

Російська Держдума готується запровадити вищу ставку оподаткування для людей, які покинули країну, як багато хто зробив після початку широкомасштабної війни проти України.

Про це інформує The Guardian.

Спікер Думи В’ячеслав Володін заявив, що законодавчо опрацьовується підвищення податкової ставки для тих, хто покинув країну. Він наголосив на “непатріотичності” рішення виїхати з РФ.

“Правильно скасувати пільги для тих, хто виїхав з РФ, і ввести для них підвищену ставку податку. Ті, хто зрозумів, що помилився, вже повернулися. Решта повинні розуміти: переважна більшість суспільства не підтримує їхній вчинок і вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких”.

Кількість росіян, які виїхали з початку війни, невідома. За даними деяких ЗМІ, близько 700 тисяч росіян покинули країну після оголошення мобілізації. Російський уряд заперечує цю цифру.