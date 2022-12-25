У Держдумі готуються запровадити вищу ставку оподаткування для тих, хто виїхав з країни

Про це інформує The Guardian.
Спікер Думи В’ячеслав Володін заявив, що законодавчо опрацьовується підвищення податкової ставки для тих, хто покинув країну. Він наголосив на “непатріотичності” рішення виїхати з РФ.
“Правильно скасувати пільги для тих, хто виїхав з РФ, і ввести для них підвищену ставку податку. Ті, хто зрозумів, що помилився, вже повернулися. Решта повинні розуміти: переважна більшість суспільства не підтримує їхній вчинок і вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких”.
Кількість росіян, які виїхали з початку війни, невідома. За даними деяких ЗМІ, близько 700 тисяч росіян покинули країну після оголошення мобілізації. Російський уряд заперечує цю цифру.
- Експерти Інституту вивчення війни прокоментували останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо повномасштабної російсько-української війни та дійшли висновку, що очільник Кремля подвоює спроби зняти з себе відповідальність за тривале протистояння з Україною.
- 21 грудня під час засідання колегії міноборони Росії глава відомства Сергій Шойгу заявив, що “часткова мобілізація” стала “серйозним випробуванням” для його країни та її армії.