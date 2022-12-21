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Шойгу визнав, що «часткова мобілізація» стала «серйозним випробуванням» для РФ

21 грудня під час засіданні колегії міноборони Росії глава відомства Сергій Шойгу заявив, що "часткова мобілізація" стала "серйозним випробуванням" для його країни та її армії.

Середа, 21 грудня 2022, 20:26
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Про це повідомляє CNN.

У жовтні Москва оголосила про завершення “часткової мобілізації” сотень тисяч громадян для участі у війні проти України. Оголошення наприкінці вересня викликало протести та масову втечу чоловіків з країни.

“Це стало критерієм зрілості російського суспільства і серйозним випробуванням для країни і збройних сил”, – визнав Шойгу.

Окрім цього, він заявив про плани РФ “забезпечити можливість за бажанням громадян вступати на військову службу за контрактом або бути призваним з першого дня приходу на службу”. Також російський міністр закликав довести чисельність збройних сил РФ до 1,5 млн осіб, а чисельність контрактників – до 695 тисяч осіб.

Своєю чергою, президент Росії Володимир Путін заявив, що зусилля з мобілізації повинні бути модернізовані та оцифровані після того, як “часткова мобілізація” восени виявила проблеми.

“Проведена часткова мобілізація виявила певні проблеми, це всім добре відомо, які необхідно негайно вирішувати”, – сказав Путін під час наради з керівниками міноборони РФ.

Напередодні Путін підписав указ про створення робочої групи, яка координуватиме роботу різних органів влади з питань мобілізації.

Раніше у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначили, що намагання Кремля залучити до війни проти України більше росіян на тлі західних санкцій призведе до довгострокових та згубних наслідків для російської економіки.

ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування бонусів і спеціальних виплат.

Кремль намагався перекласти частину витрат на формування збройних сил на російські федеральні суб’єкти, але, найімовірніше, незабаром доведеться використовувати кошти з федерального бюджету.

Кремль уже постає перед труднощами в наданні обіцяної компенсації, що лише призводить до збільшення напруги у суспільстві.

Теги: війна, заява, Мобілізація в РФ, проблеми мобілізації в РФ, Шойгу

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