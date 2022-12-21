Шойгу визнав, що «часткова мобілізація» стала «серйозним випробуванням» для РФ

Про це повідомляє CNN.
У жовтні Москва оголосила про завершення “часткової мобілізації” сотень тисяч громадян для участі у війні проти України. Оголошення наприкінці вересня викликало протести та масову втечу чоловіків з країни.
“Це стало критерієм зрілості російського суспільства і серйозним випробуванням для країни і збройних сил”, – визнав Шойгу.
Окрім цього, він заявив про плани РФ “забезпечити можливість за бажанням громадян вступати на військову службу за контрактом або бути призваним з першого дня приходу на службу”. Також російський міністр закликав довести чисельність збройних сил РФ до 1,5 млн осіб, а чисельність контрактників – до 695 тисяч осіб.
Своєю чергою, президент Росії Володимир Путін заявив, що зусилля з мобілізації повинні бути модернізовані та оцифровані після того, як “часткова мобілізація” восени виявила проблеми.
“Проведена часткова мобілізація виявила певні проблеми, це всім добре відомо, які необхідно негайно вирішувати”, – сказав Путін під час наради з керівниками міноборони РФ.
Напередодні Путін підписав указ про створення робочої групи, яка координуватиме роботу різних органів влади з питань мобілізації.
Раніше у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначили, що намагання Кремля залучити до війни проти України більше росіян на тлі західних санкцій призведе до довгострокових та згубних наслідків для російської економіки.
ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування бонусів і спеціальних виплат.
Кремль намагався перекласти частину витрат на формування збройних сил на російські федеральні суб’єкти, але, найімовірніше, незабаром доведеться використовувати кошти з федерального бюджету.
Кремль уже постає перед труднощами в наданні обіцяної компенсації, що лише призводить до збільшення напруги у суспільстві.
- Тисячі резервістів, мобілізованих Росією у жовтні, отримали застарілу зброю, боєприпаси до якої доведеться окремо постачати, що ускладнить і так проблемну логістичну систему країни-агресора.
- Російська часткова мобілізація резервістів переконливо свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на те, щоб забезпечити певне припинення вогню чи ескалацію на своїх умовах.
- У Командуванні об’єднаних сил ЗС України попередили, що з боку сусідньої Білорусі поступово зростає ризик воєнної загрози.