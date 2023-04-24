Про це повідомили у Мінцифри.
Для того, щоб отримати документ у форматі онлайн необхідно:
- у “Дії” перейти в розділ “Послуги”;
- обрати пункт “Довідки та витяги” – “Витяг про відсутність судимості”;
- Вибрати тип та мету запиту;
- Заповнити дані про себе;
- Надіслати запит.
Витяг формується автоматично, якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки. Користувач одразу отримає документ на телефон.
“Після того, як скористалися послугою, оцініть її в Дії. Вам надійде push-сповіщення. Протягом 24 годин поставте смайлик у рейтингу з 1 до 5 та поділіться враженнями від сервісу. Ваші оцінки допомагають команді Дії створювати ще зручніші послуги”, – зазначили у пресслужбі.
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