У державному застосунку "Дія" стало можливим отримати витяг про несудимість. Послуга доступна для всіх користувачів, які досягнули 14 років.

Про це повідомили у Мінцифри.

Для того, щоб отримати документ у форматі онлайн необхідно:

у “Дії” перейти в розділ “Послуги”;

обрати пункт “Довідки та витяги” – “Витяг про відсутність судимості”;

Вибрати тип та мету запиту;

Заповнити дані про себе;

Надіслати запит.

Витяг формується автоматично, якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки. Користувач одразу отримає документ на телефон.

“Після того, як скористалися послугою, оцініть її в Дії. Вам надійде push-сповіщення. Протягом 24 годин поставте смайлик у рейтингу з 1 до 5 та поділіться враженнями від сервісу. Ваші оцінки допомагають команді Дії створювати ще зручніші послуги”, – зазначили у пресслужбі.