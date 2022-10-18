Російські військові вранці 18 жовтня росіяни двічі поцілили по об‘єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Внаслідок чого виникли пошкодження.

Про це повідомив заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram та “Суспільне“.

За його словами, у місті було два “прильоти” в об‘єкт енергетичної інфраструктури. На місці виникли серйозні пошкодження.

Тимошенко не надав більше подробиць та зауважив, що оприлюднить їх згодом. Наразі на місці працює Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Водночас кореспонденти “Суспільного” також сповістили про вибух у Дніпрі.

Станом на 8:37 в області лунає тривога.