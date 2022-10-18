Про це повідомив заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram та “Суспільне“.
За його словами, у місті було два “прильоти” в об‘єкт енергетичної інфраструктури. На місці виникли серйозні пошкодження.
Тимошенко не надав більше подробиць та зауважив, що оприлюднить їх згодом. Наразі на місці працює Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Водночас кореспонденти “Суспільного” також сповістили про вибух у Дніпрі.
Станом на 8:37 в області лунає тривога.
- У ніч на 18 жовтня росіяни укотре завдали ракетного обстрілу по Миколаєву. Внаслідок злочинних дій окупантів загинув один чоловік.
- В ніч на 18 жовтня в Дніпропетровській області зафіксовано кілька ворожих атак та збитий дрон-камікадзе Shahed -136. Так, протягом ночі російські війська “тримали в напрузі” Нікопольський район.