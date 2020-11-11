Covid-19 Україна

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У Дніпрі водій Infiniti спричинив ДТП за участю п’яти авто: є загибла

У Дніпрі водій Infiniti спричинив аварію за участю п’яти автомобілів, внаслідок чого загинула жінка.

Середа, 11 листопада 2020, 11:39

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 листопада, близько 1:20 на Слобожанському проспекті.

Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля Infiniti Q60, рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, на перехресті просп. Слобожанського та вул. Калинової зіткнувся з автомобілем Honda. Від удару під час некерованого руху відбулося зіткнення ще з трьома автомобілями, які стояли на перехресті на червоний сигнал світлофору.

Зазначається, що внаслідок аварії на місці події загинула 32-річна пасажирка автомобіля Honda, а 34-річного водія цього авто доставили до лікарні у тяжкому стані.

Водія Infiniti затримали в порядку ст. 208 КПК України. Сьогодні йому буде вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: Нацполіція

Фото: ДСНС

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Теги: Днипро, Infiniti, Днипро, ДТП, загиблі, поліція

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