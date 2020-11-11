У Дніпрі водій Infiniti спричинив ДТП за участю п’яти авто: є загибла

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 листопада, близько 1:20 на Слобожанському проспекті.
Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля Infiniti Q60, рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, на перехресті просп. Слобожанського та вул. Калинової зіткнувся з автомобілем Honda. Від удару під час некерованого руху відбулося зіткнення ще з трьома автомобілями, які стояли на перехресті на червоний сигнал світлофору.
Зазначається, що внаслідок аварії на місці події загинула 32-річна пасажирка автомобіля Honda, а 34-річного водія цього авто доставили до лікарні у тяжкому стані.
Водія Infiniti затримали в порядку ст. 208 КПК України. Сьогодні йому буде вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
- 30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп і протаранив кілька автомобілів.
- За попередніми даними, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в’їхав у натовп. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося. Загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми.