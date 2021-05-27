Про це розповідають #Букви.
За повідомленням на сайті Уряду, разом із Денисом Шмигалем до Дніпра їде заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Серед учасників конференції буде і нардеп від “Слуги народу” Давид Арахамія, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, Айна Тимчук – голова Харківської ОДА, Олександр Старух – голова Запорізької ОДА, Павло Кириленко – голова Донецької ОДА, Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА, Микола Лукашук – голова Дніпропетровської обласної ради.
За повідомленням комунального підприємства “Дніпродорсервіс”, для проїзду автомобільної колони урядовців, світлофорні об’єкти переведені у режим жовтого миготіння з 07:45 до 16:00.
Як повідомляє місцеве видання 056.ua, через вимкнені світлофори місто стоїть у численних заторах.
Не працюють світлофори на перехресті Яворницького та Грушевського, на Набережній Січеславській і Перемоги та на інших вулицях. Також повідомляють про проблеми зі світлофорами на Запорізькому шосе з боку аеропорту.
У зв’язку з цим рух наступними вулицями ускладнено:
- Юліуша Словацького;
- Європейської;
- Святослава Хороброго;
- Січових Стрільців;
- Старокозацькою;
- Володимира Мономаха;
- Володимира Великого;
- Харківською;
- Чернишевського;
- Крутогірному узвозі;
- Михайла Коцюбинського;
- Січеславською набережною;
- Вернадського;
- проспектах: Поля, Яворницького, Пушкіна.
На Лівому березі фіксуються затори на Слобожанському проспекті.
Крім того, на конференцію “UkraineInvest Talks: Dnipro” обмежили доступ деяких ЗМІ. Повідомляється, що присутні будуть лише телевізійні канали, усі інші зможуть спостерігати онлайн.
Сама конференція буде проходити в бізнес-центрі “Кадашевський”, що на вулиці Барикадній, 16. На зустрічі крім прем’єра Дениса Шмигаля, заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, очільників обласних державних адміністрацій та нардепів будуть і міжнародні інвестори.