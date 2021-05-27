Сьогодні, 27 травня, прем‘єрміністр України Денис Шмигаль відвідає Дніпро, де відкриє міжнародну конференцію "UkraineInvest Talks: Dnipro". У КП "Дніпродорсервіс" повідомили, що зранку і до 16:00 не працюватимуть світлофори на вулицях, де їхатиме автоколона з урядовцями. Наразі місто стоїть у заторах.

Про це розповідають #Букви.

За повідомленням на сайті Уряду, разом із Денисом Шмигалем до Дніпра їде заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Серед учасників конференції буде і нардеп від “Слуги народу” Давид Арахамія, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, Айна Тимчук – голова Харківської ОДА, Олександр Старух – голова Запорізької ОДА, Павло Кириленко – голова Донецької ОДА, Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА, Микола Лукашук – голова Дніпропетровської обласної ради.

За повідомленням комунального підприємства “Дніпродорсервіс”, для проїзду автомобільної колони урядовців, світлофорні об’єкти переведені у режим жовтого миготіння з 07:45 до 16:00.

Як повідомляє місцеве видання 056.ua, через вимкнені світлофори місто стоїть у численних заторах.

Не працюють світлофори на перехресті Яворницького та Грушевського, на Набережній Січеславській і Перемоги та на інших вулицях. Також повідомляють про проблеми зі світлофорами на Запорізькому шосе з боку аеропорту.

У зв’язку з цим рух наступними вулицями ускладнено:

Юліуша Словацького;

Європейської;

Святослава Хороброго;

Січових Стрільців;

Старокозацькою;

Володимира Мономаха;

Володимира Великого;

Харківською;

Чернишевського;

Крутогірному узвозі;

Михайла Коцюбинського;

Січеславською набережною;

Вернадського;

проспектах: Поля, Яворницького, Пушкіна.

На Лівому березі фіксуються затори на Слобожанському проспекті.

Крім того, на конференцію “UkraineInvest Talks: Dnipro” обмежили доступ деяких ЗМІ. Повідомляється, що присутні будуть лише телевізійні канали, усі інші зможуть спостерігати онлайн.

Сама конференція буде проходити в бізнес-центрі “Кадашевський”, що на вулиці Барикадній, 16. На зустрічі крім прем’єра Дениса Шмигаля, заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, очільників обласних державних адміністрацій та нардепів будуть і міжнародні інвестори.