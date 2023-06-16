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Через «несприйняття громадськістю нових методик»: Дніпровська РДА Києва розриває договір на закупівлю барабанів для укриттів на майже 1 млн грн

Нещодавно стало відомо, що Дніпровська районна державна адміністрація Києва замовила для укриттів 306 шкіряних барабанів за 890 000 гривень. Проте через суспільний резонанс та обурення щодо цього рішення, Дніпровська РДА вирішила достроково розірвати угоду на закупівлю музичних інструментів.

П’ятниця, 16 червня 2023, 13:48
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Джерело: Управління освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

“Враховуючи суспільний резонанс та розголос у ЗМІ, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розривається договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук”, – повідомили в Управлінні освіти Дніпровської РДА.

Відтак зауважили, що кошти на музичні інструменти з бюджету міста Києва та держави не були витрачені.

В Управлінні освіти Дніпровської районної державної адміністрації пояснили, що, вивчивши позитивний досвід ізраїльської психологічної та вчительської спільноти щодо використання арттерапії, зокрема музики та гри на інструментах, у допомозі дітям, які перебувають у депресивних станах, відчувають підвищену тривожність, емоційну нестабільність, психологічні травми, райдержадміністрація запланувала закупівлю барабанів.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що Районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриттів понад 300 шкіряних барабанів для дітей за 890 000 гривень.

Депутат Київради Леонід Ємець прокоментував замовлення музичних інструментів на суму, яка сягнула майже 1 млн гривень.

“Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тисяч – це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 000 грн. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок!?”, – написав він на сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що в системі Prozorro згадану закупівлю зареєстровано під найменуванням “Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог”.

Теги: витрати, державний бюджет, Діти, Дніпровська районна адміністрація, Дніпровська РДА, закупівлі, повномасштабна війна, психологічне розвантаження, російсько-українська війна - наслідки, укриття, шкіряні барабани

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