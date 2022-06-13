У Донецькій області мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Він зустрівся з терористом і ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це повідомив Пушилін у Telegram-каналі.

За його словами, з мером Святогірська вони давно тримали зв’язок. Він стверджує, що Володимир Бандура підтримує російську агресію проти України.

“Ми з ним давно на зв’язку, він чекав, як і багато жителів Святогірська, звільнення, підтримує проведення спеціальної військової операції”, – написав Пушилін.

Ватажок так званої “ДНР” опублікував фотографію з міським головою. Пушилін запропонував меру Святогірська “обійняти посаду голови адміністрації міста”.

Ватажок вказав, що Бандура приховував свою позицію, щоб нібито “вберегти людей”.