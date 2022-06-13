Про це повідомив Пушилін у Telegram-каналі.
За його словами, з мером Святогірська вони давно тримали зв’язок. Він стверджує, що Володимир Бандура підтримує російську агресію проти України.
“Ми з ним давно на зв’язку, він чекав, як і багато жителів Святогірська, звільнення, підтримує проведення спеціальної військової операції”, – написав Пушилін.
Ватажок так званої “ДНР” опублікував фотографію з міським головою. Пушилін запропонував меру Святогірська “обійняти посаду голови адміністрації міста”.
Ватажок вказав, що Бандура приховував свою позицію, щоб нібито “вберегти людей”.
- Нагадаємо, суд визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.
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