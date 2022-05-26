Суд визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори встановили, що громадянин України, перебуваючи на військовій службі у Криму у 2014 році. відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил РФ.

25 лютого 2022 року він спільно зі ще двома зрадниками повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в Нову Каховку.

Їх взяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Двом іншим військовослужбовцям-зрадникам суд вже виніс покарання — 14 та 15 років позбавлення волі.