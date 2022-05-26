Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Прокурори встановили, що громадянин України, перебуваючи на військовій службі у Криму у 2014 році. відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил РФ.
25 лютого 2022 року він спільно зі ще двома зрадниками повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в Нову Каховку.
Їх взяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.
Двом іншим військовослужбовцям-зрадникам суд вже виніс покарання — 14 та 15 років позбавлення волі.
- Також правоохоронці затримали жителя Кривого Рогу, який, приїхавши до родичів у Бучу, почав співпрацювати з російськими окупаційними військами: він брав участь у патрулях, залякуваннях та катуваннях мирних мешканців.
- Раніше в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді.
- Зокрема працівники Державного бюро розслідувань затримали в Одесі голову фракції партії “ОПЗЖ” міськради Маріуполя за підозрою у пропаганді антиукраїнських настроїв та державній зраді.