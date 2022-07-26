У Донецькій області викрили мережу російських агентів. Вони коригували артилерійські обстріли по об’єктах критичної інфраструктури, серед яких була й залізниця.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Російські агенти проводили розвідувально-підривну діяльність у Донецькій області. Вони збирали розвіддані щодо позицій українських військ.

На співпраці з росіянами викрито керівницю однієї з місцевих станцій “Укрзалізниці”. Посадовиця передавала окупантам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України територією області. Вона передавала координати у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів.

Російські окупаційні війська планували використати отриману інформацію для здійснення серії масованих ракетних ударів. Їх планували скерувати по залізничній інфраструктурі.