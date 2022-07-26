Про це повідомила Служба безпеки України.
Російські агенти проводили розвідувально-підривну діяльність у Донецькій області. Вони збирали розвіддані щодо позицій українських військ.
На співпраці з росіянами викрито керівницю однієї з місцевих станцій “Укрзалізниці”. Посадовиця передавала окупантам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України територією області. Вона передавала координати у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів.
Російські окупаційні війська планували використати отриману інформацію для здійснення серії масованих ракетних ударів. Їх планували скерувати по залізничній інфраструктурі.
Жінку завербували представники спецслужб Росії через її знайомого. Він був так званим “депутатом народної ради ДНР”.
Досудове розслідування завершено, справу щодо затриманої вже скерували до суду.
- Нагадаємо, у Києві затримали громадянина РФ, який, можливо, причетний до диверсійно-розвідувальних груп. Він фотографував об’єкти стратегічного значення і намагався швидко покинути територію, що охороняється.
- Служба безпеки України викрила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до так званого “МВД Херсонской області”. Структура придушує опір та залякує місцевих жителів тимчасово окупованих територій.