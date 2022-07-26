Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Військовослужбовці Нацгвардії затримали чоловіка та знайшли в його телефоні підозрілі фотографії. До патрульних підійшов громадянин та повідомив про особу, яка викликала підозру.
Чоловік здійснював фотозйомку на тлі об’єктів стратегічного значення. Після затримання з’ясувалося, що він є уродженцем Камчатської області, у якого є громадянство України. Він прибув до Києва на кілька днів, щоб відбудувати міст в одному з населених пунктів області.
При ньому знайшли документи і мобільний телефон. У галереї нацгвардійці виявили фото об’єктів стратегічного значення, а також номери телефонів, зареєстрованих на території РФ.
Чоловіка передали співробітникам Служби безпеки України для подальшої перевірки.
- Нагадаємо, у Києві викрили ще одного агента спецслужб РФ. Мешканець столиці збирав та передавав дані про Збройні сили України та тероборону для російського пропагандистського телеканалу.
- Служба безпеки України викрила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до так званого “МВД Херсонской області”. Структура придушує опір та залякує місцевих жителів тимчасово окупованих територій.