У Києві затримали громадянина РФ, який, можливо, причетний до диверсійно-розвідувальних груп. Він фотографував об'єкти стратегічного значення і намагався швидко покинути територію, що охороняється.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Військовослужбовці Нацгвардії затримали чоловіка та знайшли в його телефоні підозрілі фотографії. До патрульних підійшов громадянин та повідомив про особу, яка викликала підозру.

Чоловік здійснював фотозйомку на тлі об’єктів стратегічного значення. Після затримання з’ясувалося, що він є уродженцем Камчатської області, у якого є громадянство України. Він прибув до Києва на кілька днів, щоб відбудувати міст в одному з населених пунктів області.

При ньому знайшли документи і мобільний телефон. У галереї нацгвардійці виявили фото об’єктів стратегічного значення, а також номери телефонів, зареєстрованих на території РФ.