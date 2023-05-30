Джерело: Служба безпеки України.

Виявилося, що російським поплічником є місцевий житель деокупованого Лиману. Його було завербовано дистанційно.

Зловмисник збирав для росіян розвідувальні дані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони України в районах Слов’янська, Лимана та Миколаївки. Особливу увагу він приділяв маршрутам руху українських військових колон, що переправлялися через річку Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Також затриманий передавав до РФ координати місцевих заводів і залізничної інфраструктури. Інформацію використовували для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, зокрема з використанням дронів. Дані були у форматі текстових повідомлень і GPS-координат на мапах.

Житель Лиману перебував на зв’язку з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи “Купол”, щоб надавати отримані розвіддані. Ними були рух самохідних артилерійських установок, танків, мобільного шпиталю, блокпостів і бомбосховищ. Для цього використовували заборонену соцмережу “Одноклассники”.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що чоловіку оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Розслідування триває.