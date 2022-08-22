У Донецькій області викрито корегувальників вогню. Двоє інформаторів передавали окупантам дані про розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Коригувальників викрито внаслідок контрдиверсійної зачистки прифронтових районів області. Вони коригували вогонь по регіону.

Чоловіки передавали російським військовим інформацію про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ, зокрема HIMARS. Вони збирали дані про геолокацію та функціонування об’єктів критичної інфраструктури. За їхньою наводкою російські окупанти здійснили обстріл водозабірної системи у місті Селидове.

Дані передавалися через посадовця “народної міліції”. Йому надсилали світлини з позначками об’єктів на цифрових картах.

Під час обшуків у них вилучено комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності.

Обидвом повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Запобіжний захід – тримання під вартою.