Про це повідомила Служба безпеки України.
Коригувальників викрито внаслідок контрдиверсійної зачистки прифронтових районів області. Вони коригували вогонь по регіону.
Чоловіки передавали російським військовим інформацію про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ, зокрема HIMARS. Вони збирали дані про геолокацію та функціонування об’єктів критичної інфраструктури. За їхньою наводкою російські окупанти здійснили обстріл водозабірної системи у місті Селидове.
Дані передавалися через посадовця “народної міліції”. Йому надсилали світлини з позначками об’єктів на цифрових картах.
Під час обшуків у них вилучено комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності.
Обидвом повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Запобіжний захід – тримання під вартою.
- Імпульс російських військ від територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки наприкінці липня, ймовірно, вичерпався, і російські атаки на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації, хоча дуже невеликі російські просування, ймовірно, триватимуть.
- Бойовики квазіреспубліки “ЛНР” відмовляються воювати задля встановлення повного контролю РФ над Донецькою областю, попри погрози.