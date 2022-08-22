Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
15 серпня українські канали соціальних мереж поширили відео, на якому, як повідомляється, видно, як елементи військового підрозділу самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР) виступають із заявою про свою відмову від участі в наступальних операціях у Донецькій області.
Бойовики стверджували, що виконали свій обов’язок із забезпечення контролю “ЛНР” над усією Луганською областю та не бажають воювати в Донецькій області, попри погрози та залякування з боку вищого командування.
На думку розвідки Великої Британії, Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Не виключено, що командири вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій.
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