Імпульс російських військ від територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки наприкінці липня, ймовірно, вичерпався, і російські атаки на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації, хоча дуже невеликі російські просування, ймовірно, триватимуть.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

Російські війська захопили Новолуганське та Вуглегірську теплоелектростанцію (ТЕС) на південний схід від Бахмута 25 і 26 липня відповідно, зміцнивши російський контроль навколо складних водних об’єктів після багатотижневих боїв.

Російські джерела відзначали ці досягнення як значне досягнення, не звертаючи уваги на те, що українські сили успішно розірвали контакт і відійшли з цього району.

ЗС РФ також святкували захоплення українських укріплень навколо вентиляційного стовбура шахти Бутівка на південний захід від Авдіївки після того, як українські війська відступили з цього району 30 липня.

Російські війська обмежено скористалися цими досягненнями та атакували на Бахмут з ​​північного сходу та південного сходу, а також навколо Авдіївки, але зараз ці атаки зупиняються.

Неспроможність росіян скористатися попередніми досягненнями навколо Бахмута та Авдіївки є прикладом більш фундаментальної російської військової проблеми — продемонстрованої неспроможності перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Російським військам постійно не вдавалося скористатися перевагами тактичних проривів для маневру в український тил або зняти з петель значні частини українських оборонних рубежів. Вони постійно дають українцям час для тактичного розмежування та відновлення обороноздатних позицій, проти яких росіяни повинні потім почати нові навмисні атаки. Це явище допомагає пояснити надзвичайно повільні темпи просування Росії на сході та переконливо свідчить про те, що росіяни не зможуть захопити значно більше території в найближчі місяці, якщо ситуація не розвинеться непередбачуваним чином.

Російські сили, ймовірно, залишаться не в змозі виділити достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, що призведе до успіху операції.