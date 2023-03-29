Про це повідомила Служба безпеки України.
Поплічником ворога виявився місцевий житель. Він підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби ще до початку широкомасштабного російського вторгнення.
Після завербування чоловіку надали завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Росіян цікавили склади боєприпасів під Авдіївкою, для чого агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.
Одержану інформацію він мав передавати до ФСБ у вигляді електронних координат. Ще чоловік мав надсилати медіафайли з прив’язкою до місцевості та детальним описом.
Росіяни планували використати інформацію для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті. Утім російського агента своєчасно викрили.
Слідчі СБУ поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання. На підставі зібраних данних фігуранту повідомили про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
У Донецькій області затримано російського агента, який збирав дані про склади боєприпасів під Авдіївкою // 3 фото
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- Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об’єктах “Укрзалізниці” і підбирала кадри в адміністрації окупантів.