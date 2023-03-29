У Донецькій області затримано російського агента, який збирав дані про склади боєприпасів під Авдіївкою

У прифронтових районах Донецької області викрито ще одного агента ФСБ. Чоловік, якого дистанційно завербували після 24 лютого 2022 року, збирав інформацію про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Поплічником ворога виявився місцевий житель. Він підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби ще до початку широкомасштабного російського вторгнення.

Після завербування чоловіку надали завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Росіян цікавили склади боєприпасів під Авдіївкою, для чого агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

Одержану інформацію він мав передавати до ФСБ у вигляді електронних координат. Ще чоловік мав надсилати медіафайли з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Росіяни планували використати інформацію для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті. Утім російського агента своєчасно викрили.

Слідчі СБУ поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання. На підставі зібраних данних фігуранту повідомили про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.