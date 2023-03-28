Про це інформує пресслужба СБУ.
Зазначено, що фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовця завербував кадровий співробітник ФСБ. Після 24 лютого минулого року ворог “активував” свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни.
Повідомляється, що насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму “куратору” з ФСБ через месенджер у Telegram.
Наголошено, що розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України. Однак співробітники СБУ затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.
Крім того, додається, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
- У квітні 2022 року експрезидент “Мотор Січі” В’ячеслав Богуслаєв блокував передачу гелікоптера для військової розвідки. Йому оголошено про нову підозру.
- Колишній президент АТ “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв у розмовах з росіянами неодноразово висловлював побажання, аби президент РФ Володимир Путін “довів намір окупації України до кінця”, нарікав на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, водночас продовжує домовлятись з бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів, зокрема, через Китай.
- Затриманий Службою безпеки України 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент корпорації “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року.