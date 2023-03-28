Служба безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у ході спецоперації у Чернігівській області викрили ще одного російського агента, який намагався "злити" ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначено, що фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовця завербував кадровий співробітник ФСБ. Після 24 лютого минулого року ворог “активував” свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни.

Повідомляється, що насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму “куратору” з ФСБ через месенджер у Telegram.

Наголошено, що розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України. Однак співробітники СБУ затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

Крім того, додається, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.