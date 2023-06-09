Станом на ранок 9 червня на Херсонщині у зоні підтоплення опинилось близько 600 квадратних кілометрів території.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

У місті Херсон місцями спостерігається незначне зниження рівня води. Ситуація стабілізується. На даний час рівень води складає 5,4 метра.

Разом із тим, вже є велика кількість населених пунктів, що підтоплені. Нижче по Дніпру, по руслу річки Інгулець відбувається підняття рівнів води.

“За прогнозами Укргідрометцентру, надалі в Херсоні спостерігатиметься тенденція щодо зниження рівнів води з короткочасним підвищенням на 1-5 см. В руслі р. Інгулець відбуватиметься ріст рівня води. У зв’язку з цим низка населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей наразі суттєво підтоплені” , – зазначив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький в етері телемарафону.

За його словами, станом на ранок 9 червня підтоплено 46 населених пунктів, з яких 14 – на тимчасово окупованій території. Загалом у Херсонській області у зоні підтоплення опинилося близько 600 кв. км території, з яких 30% – правий берег.