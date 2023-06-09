Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
У місті Херсон місцями спостерігається незначне зниження рівня води. Ситуація стабілізується. На даний час рівень води складає 5,4 метра.
Разом із тим, вже є велика кількість населених пунктів, що підтоплені. Нижче по Дніпру, по руслу річки Інгулець відбувається підняття рівнів води.
“За прогнозами Укргідрометцентру, надалі в Херсоні спостерігатиметься тенденція щодо зниження рівнів води з короткочасним підвищенням на 1-5 см. В руслі р. Інгулець відбуватиметься ріст рівня води. У зв’язку з цим низка населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей наразі суттєво підтоплені” , – зазначив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький в етері телемарафону.
За його словами, станом на ранок 9 червня підтоплено 46 населених пунктів, з яких 14 – на тимчасово окупованій території. Загалом у Херсонській області у зоні підтоплення опинилося близько 600 кв. км території, з яких 30% – правий берег.
- Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води.
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- На правобережжі Херсонської області внаслідок затоплення, викликаного підривом Каховської ГЕС, пошкоджено 2629 будинків у 20 населених пунктах.