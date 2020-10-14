У соціальній мережі Facebook блокуватимуть і не допускатимуть публікацію реклами, що стосується відмови від вакцинації.

Про це повідомили в пресслужбі Facebook.

У соціальній мережі зазначили, що рекламні пости такого характеру можуть нести неправдиву інформацію, що призведе до нанесення шкоди суспільній охороні здоров’я.

“Наша мета – допомогти повідомленнями про безпечність та ефективність вакцин охопити широку аудиторію, одночасно заборонивши рекламу з дезінформацією, яка може завдати шкоди суспільній охороні здоров’я”, – сказано в повідомленні.

У Facebook пояснили, що групи противників вакцинації блокувати не будуть, але більш ретельно стежитимуть за дотриманням ними правил соціальної мережі.

“Хоча експерти в галузі суспільної охорони здоров’я згодні з тим, що найближчим часом у нас не буде схваленої і широко доступної вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19, є кроки, які люди можуть зробити, щоб залишатися здоровими. Це включає в себе щеплення від сезонного грипу”, – пояснили в Facebook.

Незабаром в Facebook почнуть з’являтися рекламні повідомлення, в яких соціальна мережа буде нагадувати користувачам про проведення вакцинації від грипу. У новинних стрічках користувачів з’являться матеріали від органів охорони здоров’я.

На сторінках користувачів з США такі повідомлення з’являться вже на цьому тижні. Поступово їх введуть і в інших країнах.

Політичні дебати навколо вакцини проти коронавірусу, можливо, вже впливають на довіру американців. Близько 45% американців заявили, що не намагатимуться вакцинуватися, навіть якщо недорога вакцина буде широко доступною, згідно з жовтневим опитуванням CNN, проведеним SSRS.