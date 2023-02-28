Про це повідомляє Yle.
Минулого дня стали викорчували дерева поблизу Іматру. Спочатку в цьому районі зведуть трикілометрову тестову ділянку, а поряд з огорожею буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт.
На деяких ділянках встановлять освітлення та динаміки. Оскільки на східному кордоні країни паркан проходитиме по приватних землях — владі доведеться провести переговори із землевласниками.
Планується, що роботи завершать до кінця червня. Очікується, що найближчими роками уздовж фінсько-російського кордону буде зведено близько 200 кілометрів загороджень. Уряд країни у такий спосіб хоче ускладнити перетин кордону для небажаних осіб.
З ініціативою щодо будівництва стіни виступала Прикордонна охорона Фінляндії. Минулого року вони наголошували на “останні зміни у галузі безпеки”.
- У березні Польща планує розпочати будувати електронне загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Ділянка має охопити 200 кілометрів.
- Польща ввела в експлуатацію четверту ділянку електронного загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 17, 6 км.