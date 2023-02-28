У Фінляндії розпочали будівництво стіни на кордоні з Росією. Роботи почалися з обох боків прикордонного переходу Іматру.

Про це повідомляє Yle.

Минулого дня стали викорчували дерева поблизу Іматру. Спочатку в цьому районі зведуть трикілометрову тестову ділянку, а поряд з огорожею буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт.

На деяких ділянках встановлять освітлення та динаміки. Оскільки на східному кордоні країни паркан проходитиме по приватних землях — владі доведеться провести переговори із землевласниками.

Планується, що роботи завершать до кінця червня. Очікується, що найближчими роками уздовж фінсько-російського кордону буде зведено близько 200 кілометрів загороджень. Уряд країни у такий спосіб хоче ускладнити перетин кордону для небажаних осіб.

З ініціативою щодо будівництва стіни виступала Прикордонна охорона Фінляндії. Минулого року вони наголошували на “останні зміни у галузі безпеки”.