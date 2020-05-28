Фінляндські вчені прийшли до висновку, що собаки здатні по запаху визначати хворих на коронавірус.

Про це йдеться в дослідженні опублікованому Університетом Гельсінкі.

Зазначається, що надзвичайно чутливе нюхове почуття собак може виявитися новаторським засобом боротьби з COVID-19. Раніше ці спеціально навчені собаки працювали з виявленням різних видів раку.

Вчені виявили, що собаки можуть визначати хворого COVID-19 людини за запахом сечі – точність такого способу діагностики майже така ж, як і при звичайному тестуванні.

“У нас є солідний досвід в навчанні собак, що виявляють запахи, пов’язаних з хворобами. Було фантастично бачити, як швидко собаки відчувають новий запах”, – зазначила керівник дослідницької групи DogRisk Анна Хільмі-Бьyoркман.