У Франції прокуратура направила до слідчих органів запит на відновлення розслідування стосовно відомого французького актора Жерара Депардьє – за підозрою в згвалтуванні.

Про це повідомляє агентство AFP.

Йдеться про кримінальну справу, яку було відкрито в серпні 2018 року на вимогу молодої актриси. Її ім’я та вік не розголошуються, але відомо, що їй ще немає 30 років.

Дівчина повідомила про два інциденти, які сталися в паризькому будинку Депардьє. За даними ЗМІ, актор дружив з батьком потерпілої і запропонував їй допомогу в кар’єрі. В особняку Депардьє, де імовірно сталося насильство, у них повинна була пройти репетиція.

71-річний Депардьє всі звинувачення спростовував. У 2019 році прокуратура Парижа закрила справу, оскільки не вдалося зібрати достатньо доказів для пред’явлення офіційних звинувачень.

Тепер же розслідування можуть відновити через скаргу актриси, яку не задовольнило закриття справи. За французькими законами подача цивільного позову означає практично автоматичний початок розслідування.

Адвокат Депардьє Ерве Темім відмовився прокоментувати журналістам цю ситуацію.

Жерар Депардьє – один із найбільш відомих французьких акторів. Він знявся в десятках фільмів

Актор став символом французького кінематографа завдяки таким ролям, як Ольмо Далько в картині “Двадцяте століття” і Сірано де Бержерак в однойменному фільмі. За роль де Бержерака Депардьє отримав приз кращого актора на Каннському кінофестивалі і був номінований на премію “Оскар”.

У 2013 році навколо Депардьє розгорівся скандал, коли він залишив Францію і прийняв російське громадянство. Відповідний указ про надання громадянства підписав президент РФ Володимир Путін.