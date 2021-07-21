З сьогоднішнього дня, 21 липня, у Франції на тлі нової хвилі коронавірусу запустили систему COVID-перепусток.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, з середи для відвідування більшості музеїв і кінотеатрів людям необхідно підтвердження вакцинації, негативний результат тесту або недавнє одужання від COVID-19.

Очікується, що законодавці також обговорять, чи поширювати в серпні ці вимоги на вхід в кафе, ресторани і торгові центри.

Таке рішення вступило в силу на наступний день після того, як міністр охорони здоров’я Олів’є Веран оголосив про 18 тисяч нових випадків інфікування всього за добу.

Крім того, тільки минулого тижня добова кількість нових випадків становила менше 7000. Зростання становить 150% і пояснюється тим, що більш заразний штам Delta поширюється по всій країні.

Президент Еммануель Макрон оголосив про плани запустити COVID-перепустки на початку цього місяця, а також про обов’язкову вакцинацію всіх медичних працівників до вересня.

Але багатьом французам плани Макрона здалися неоднозначними. В ході протестів проти них у Франції на цьому тижні демонстранти розгромили два центри вакцинації.