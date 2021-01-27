Covid-19 Україна

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У Франції вперше в світі провели трансплантацію рук і плечей: фото, відео

Ісландець Фелікс Гретарссон став першим в світі пацієнтом, якому пересадили обидві руки і обидва плеча.

Середа, 27 січня 2021, 16:20

Про це пише The Guardian.

Унікальну операцію провели у французькому Ліоні.

“Дати трохи тому, кому так багато чого не вистачало, це вже багато. Якщо він зможе повернути собі можливість активно згинати лікоть, це змінить його життя”, – сказав хірург Арам Газарян.

Обидві руки Гретарссон, який працював електриком, втратив 12 січня 1998 года: на високовольтній лінії електропередачі відбувся стрибок напруги в 11000 вольт, який обпік його руки і скинув на землю. Він отримав множинні переломи і внутрішні травми і впав в тримісячну кому, під час якої хірурги ампутували обидві руки. Пізніше йому зробили ще кілька операцій, у тому числі пересадку печінки.

Операція з пересадки була “найбільшою мрією” Гретарссона. На пошук відповідних донорів пішли роки, протягом яких в цілому близько 50 медичних працівників були залучені до підготовки до операції.

Також, аби максимально зменшити час переходу від донора до реципієнта, були задіяні чотири хірургічні бригади.

Фото: thenationalnews.com

  • 7 серпня в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Тоді Максим Степанов заявив, що трансплантація для МОЗ є одним із пріоритетів.
  • 18 серпня пацієнт, якому пересадили донорські підшлункову залозу і нирку у Львові, помер. Лікарі зазначають, що тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.
Теги: фото, Франція, відео, трансплантация

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