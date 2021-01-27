У Франції вперше в світі провели трансплантацію рук і плечей: фото, відео

Ісландець Фелікс Гретарссон став першим в світі пацієнтом, якому пересадили обидві руки і обидва плеча.

Про це пише The Guardian.

Унікальну операцію провели у французькому Ліоні.

“Дати трохи тому, кому так багато чого не вистачало, це вже багато. Якщо він зможе повернути собі можливість активно згинати лікоть, це змінить його життя”, – сказав хірург Арам Газарян.

Обидві руки Гретарссон, який працював електриком, втратив 12 січня 1998 года: на високовольтній лінії електропередачі відбувся стрибок напруги в 11000 вольт, який обпік його руки і скинув на землю. Він отримав множинні переломи і внутрішні травми і впав в тримісячну кому, під час якої хірурги ампутували обидві руки. Пізніше йому зробили ще кілька операцій, у тому числі пересадку печінки.

Операція з пересадки була “найбільшою мрією” Гретарссона. На пошук відповідних донорів пішли роки, протягом яких в цілому близько 50 медичних працівників були залучені до підготовки до операції.

Також, аби максимально зменшити час переходу від донора до реципієнта, були задіяні чотири хірургічні бригади.

Фото: thenationalnews.com