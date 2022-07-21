Про це повідомляє Le Monde.
Втім, варто зазначити, що ліквідація агенції у судові може тривати до 2024 року. Наразі 27 співробітників французької компанії, зарплата яких покривалася схемою гарантії заробітної плати, звільнили згодом після рішення заборони мовлення російської пропаганди на території ЄС.
Sputnik News повністю спирався на виробництво контенту для RT. Компанія має близько 500 000 євро зобов’язань, зокрема соціальні та податкові борги, а спроби повернути їх державі поки що не мали успіху.
Водночас російський канал RT France продовжує мовити французькою та публікувати матеріали на своєму сайті, який залишається доступним через VPN.
- Європейський Союз затвердив сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації. Під заборону потрапив імпорт російського золота. Крім того, до санкційного списку додадуть понад 50 фізичних та юридичних осіб, серед них – політики, воєначальники, олігархи та пропагандисти.
- Триває п’ятий місяць повномасштабної агресії російської федерації в Україну. Вже понад сто днів світовий інформаційний простір переповнений повідомленнями про щоденно здійснювані російськими військовими воєнні злочини та злочини проти людяності.
- За даними експертів, Кремль не відмовився від планів анексувати окуповані населені пункти Сходу, і нещодавня випадкова публікація російського пропагандистського видання “Известия” лише підтвердила цю підозру.