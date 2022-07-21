Внаслідок заборони Євросоюзом російських державних ЗМІ, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, у Франції закриють місцеве бюро російського пропагандистського каналу Sputnik News.

Про це повідомляє Le Monde.

Втім, варто зазначити, що ліквідація агенції у судові може тривати до 2024 року. Наразі 27 співробітників французької компанії, зарплата яких покривалася схемою гарантії заробітної плати, звільнили згодом після рішення заборони мовлення російської пропаганди на території ЄС.

Sputnik News повністю спирався на виробництво контенту для RT. Компанія має близько 500 000 євро зобов’язань, зокрема соціальні та податкові борги, а спроби повернути їх державі поки що не мали успіху.

Водночас російський канал RT France продовжує мовити французькою та публікувати матеріали на своєму сайті, який залишається доступним через VPN.