Про це повідомив представник Литви в Європейському Союзі Арнольдас Пранцкявічюс у Twitter.

За його словами, посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій щодо Росії. Відповідно до санкцій, імпорт російського золота буде заборонено. Також передбачається замороження активів російського “Сбербанку”.

Крім того, до санаційного списку додадуть понад 50 фізичних та юридичних осіб, серед них – політики, воєначальники, олігархи та пропагандисти.

Відповідне рішення буде опубліковано 21 червня в офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.

#7th package it is. In 🇪🇺Coreper we have just approved a new package of sanctions against #Russia, including ban on #gold, new export controls, asset freeze of Sberbank, more than 50 new individuals and entities, including politicians, military leaders, oligarchs, propagandists.

— Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) July 20, 2022