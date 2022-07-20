Європейський Союз затвердив сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації. Під заборону потрапив імпорт російського золота.

Про це повідомив представник Литви в Європейському Союзі Арнольдас Пранцкявічюс у Twitter.

За його словами, посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій щодо Росії. Відповідно до санкцій, імпорт російського золота буде заборонено. Також передбачається замороження активів російського “Сбербанку”.

Крім того, до санаційного списку додадуть понад 50 фізичних та юридичних осіб, серед них – політики, воєначальники, олігархи та пропагандисти.

Відповідне рішення буде опубліковано 21 червня в офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.

#7th package it is. In 🇪🇺Coreper we have just approved a new package of sanctions against #Russia, including ban on #gold, new export controls, asset freeze of Sberbank, more than 50 new individuals and entities, including politicians, military leaders, oligarchs, propagandists. — Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) July 20, 2022

Також про впровадження нового пакета санкцій проти РФ повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. У повідомленні він зазначив, що посли ЄС вже затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії.

А також він наголосив, що уряд України продовжить працювати над газовим ембарго, визнанням Росії країною-спонсором тероризму, а також обмеженням ціни на нафту.

Нагадаємо, що 15 липня у Європейській комісії підтримали пропозицію про запровадження нового сьомого пакета санкцій проти РФ. Він передбачатиме заборону на імпорт російського золота та експорт передових технологій.

Рішення має посилити узгодженість санкцій ЄС із санкціями G7. Водночас у комісії наголосили, що санкції не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.

Також пропонується продовжити чинні санкції на шість місяців, до наступного розгляду наприкінці січня 2023 року.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, жорстока війна РФ проти України не слабшає. Тому європейці пропонують посилити санкції проти Кремля, ефективніше застосовувати їх та продовжити до січня 2023 року: “Москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію”, — сказала вона.