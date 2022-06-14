За даними експертів, Кремль не відмовився від планів анексувати окуповані населені пункти Сходу, і нещодавня випадкова публікація російського пропагандистського видання "Известия" лише підтвердила цю підозру.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

12 червня підконтрольне Кремлю пропагандистське видання “Известия” опублікувало та швидко видалило звернення першого заступника глави Адміністрації президента Росії Сергія Киреленка про те, щоб Росія відновлюватиме Донбас. У зверненні Киреленка зазначалося, що Росія відновить Донбас попри високі витрати, навіть якщо це знизить рівень життя в Росії.

У публікації статті “Известия” звинуватили невідомих хакерів, але, на думку експертів, хакери просто випустили статтю, яку “Известия” підготували опублікувати пізніше. Ймовірно, цією статтею в майбутньому пропагандисти хотіли, створити інформаційне підґрунтя для російської анексії Донбасу.

Кремль раніше опублікував і видалив статтю про передчасне святкування перемоги Росії над Україною наприкінці лютого та обговорення захоплення України в минулому часі в очікуванні капітуляції України під час перших російсько-українських переговорів у Білорусі.

Неназвані чиновники Кремля раніше призначили Киреленку роль майбутнього глави нового російського федерального округу, який охоплюватиме Донбас та окуповані населені пункти в Херсонській та Запорізькій областях.