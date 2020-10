Про це повідомляє французька газета Le Figaro з посиланням на джерело у поліції.

Повідомляється, о 16:00 31 жовтня невідомий декілька разів вистрелив у священника, який закривав двері храму Благовіщення у 7-му окрузі Ліона. Після нападу зловмисник зник з місця події.

Поранений знаходиться у важкому стані, його негайно ушпиталили. Деякі ЗМІ повідомляють, що чоловік помер.

Округ, де сталася стрілянина, оточила поліція. Нападника шукають. У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Франції підтвердили інформацію про те, що у Ліоні біля грецького храму проводять спецоперацію по затриманню зловмисника. Містян просять залишатися вдома в цілях безпеки. Деталей поки не озвучують.

Probably a terrorist attack again in #France, #Lyon.

Is reported that a Greek Orthodox church is attacked and a priest is dead. pic.twitter.com/ooHBVjAQj5

— Info Warrior (@InfoWarriorNews) October 31, 2020