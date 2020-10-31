Про це повідомляє французька газета Le Figaro з посиланням на джерело у поліції.

Повідомляється, о 16:00 31 жовтня невідомий декілька разів вистрелив у священника, який закривав двері храму Благовіщення у 7-му окрузі Ліона. Після нападу зловмисник зник з місця події.

Поранений знаходиться у важкому стані, його негайно ушпиталили. Деякі ЗМІ повідомляють, що чоловік помер.

Округ, де сталася стрілянина, оточила поліція. Нападника шукають. У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Франції підтвердили інформацію про те, що у Ліоні біля грецького храму проводять спецоперацію по затриманню зловмисника. Містян просять залишатися вдома в цілях безпеки. Деталей поки не озвучують.

  • 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.
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  • У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.