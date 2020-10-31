Про це повідомляє французька газета Le Figaro з посиланням на джерело у поліції.
Повідомляється, о 16:00 31 жовтня невідомий декілька разів вистрелив у священника, який закривав двері храму Благовіщення у 7-му окрузі Ліона. Після нападу зловмисник зник з місця події.
Поранений знаходиться у важкому стані, його негайно ушпиталили. Деякі ЗМІ повідомляють, що чоловік помер.
Округ, де сталася стрілянина, оточила поліція. Нападника шукають. У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Франції підтвердили інформацію про те, що у Ліоні біля грецького храму проводять спецоперацію по затриманню зловмисника. Містян просять залишатися вдома в цілях безпеки. Деталей поки не озвучують.
Probably a terrorist attack again in #France, #Lyon.
Is reported that a Greek Orthodox church is attacked and a priest is dead. pic.twitter.com/ooHBVjAQj5
— Info Warrior (@InfoWarriorNews) October 31, 2020
- 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.
- У Франції після трьох нападів за день — в Ніцці, Авіньйоні та біля генконсульства Саудівської Аравії — оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
- У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.