У четвер вранці в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.

Про це в Twitter повідомив мер міста Крістіан Естрозі.

Мер міста закликав жителів уникати району, де стався напад.

“Спасибі муніципальної поліції за затримання передбачуваного злочинця. Я прошу жителів Ніцци уникати району події і дати можливість поліції там працювати”, – написав Естрозі.

Пізніше мер повідомив, що поліція заарештувала злочинця.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін також закликав жителів міста не наближатися до району, де стався напад.

У Національних зборах вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Attaque au couteau à Nice: l’Assemblée nationale observe une minute de silence pic.twitter.com/MsHrIB4VBE — BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020

Поліція розслідує подію як терористичний акт. Розслідування доручили Центральному управлінню судової поліції (DCPJ) і Генеральному управлінню внутрішньої безпеки (DGSI).

Варто зазначити, що можливий нападник також поранений і доправлений до лікарні.

В Ніццу в терміновому порядку виїхали президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Жан Кастекс.

Наразі усі церкви міста знаходяться під охороною поліції.

Раніше у Франції сталося вбивство екстремістом шкільного вчителя, який показав карикатуру на пророка Мухаммеда.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що країна посилить контроль за фінансуванням мечетей і будуватиме “освічений іслам” в країні. У відповідь на це Ердоган сказав, що президенту Франції Еммануелю Макрону потрібно перевірити своє психічне здоров’я.