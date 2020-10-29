Про це в Twitter повідомив мер міста Крістіан Естрозі.
Мер міста закликав жителів уникати району, де стався напад.
“Спасибі муніципальної поліції за затримання передбачуваного злочинця. Я прошу жителів Ніцци уникати району події і дати можливість поліції там працювати”, – написав Естрозі.
Пізніше мер повідомив, що поліція заарештувала злочинця.
Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін також закликав жителів міста не наближатися до району, де стався напад.
У Національних зборах вшанували загиблих хвилиною мовчання.
Attaque au couteau à Nice: l’Assemblée nationale observe une minute de silence pic.twitter.com/MsHrIB4VBE
— BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020
Поліція розслідує подію як терористичний акт. Розслідування доручили Центральному управлінню судової поліції (DCPJ) і Генеральному управлінню внутрішньої безпеки (DGSI).
Варто зазначити, що можливий нападник також поранений і доправлений до лікарні.
В Ніццу в терміновому порядку виїхали президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Жан Кастекс.
Наразі усі церкви міста знаходяться під охороною поліції.
Раніше у Франції сталося вбивство екстремістом шкільного вчителя, який показав карикатуру на пророка Мухаммеда.
Французький президент Еммануель Макрон заявив, що країна посилить контроль за фінансуванням мечетей і будуватиме “освічений іслам” в країні. У відповідь на це Ердоган сказав, що президенту Франції Еммануелю Макрону потрібно перевірити своє психічне здоров’я.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав турецький народ бойкотувати французькі бренди на тлі “ісламофобських висловлювань” президента Франції Еммануеля Макрона.