Про це в інтевр’ю Буквам розповів депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин.

Однією з підстав для таких підозр є те, що одночасно з появою інформації про переговори про коаліцію ОАСК повернув “Голосу” державне фінансування, яке зупинило НАЗК.

“Дивіться, ми говоримо про багато речей, де треба постійно додавати слова “припускаю що”. Бо є така послідовність подій, як два рішення ОАСК, заява, що з нами говорять про коаліцію, прохання підтримати суддю КС, за якого просить Єрмак, це все наштовхує на певні думки. Але залізобетонних доказів в нас немає“, – сказав Юрчишин.

“Железняк хвалиться в вузькому колі, що в них є з Банковою оперативна комунікація. Хоча говорити з кимось – це не злочин, звісно. Питання, чи про всі аспекти переговорів доводяться до фракції“, – додав депутат.

Він також розповів, як Железняк та Арахамія просили фракцію підтримати кандадата в КС від “Слуги народу“, якого лобіював Андрій Єрмак.

За словами депутата, це не єдиний такий випадок, хоча вони траплялись і не часто.