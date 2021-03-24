Про це в інтевр’ю Буквам розповів депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин.
Однією з підстав для таких підозр є те, що одночасно з появою інформації про переговори про коаліцію ОАСК повернув “Голосу” державне фінансування, яке зупинило НАЗК.
“Дивіться, ми говоримо про багато речей, де треба постійно додавати слова “припускаю що”. Бо є така послідовність подій, як два рішення ОАСК, заява, що з нами говорять про коаліцію, прохання підтримати суддю КС, за якого просить Єрмак, це все наштовхує на певні думки. Але залізобетонних доказів в нас немає“, – сказав Юрчишин.
“Железняк хвалиться в вузькому колі, що в них є з Банковою оперативна комунікація. Хоча говорити з кимось – це не злочин, звісно. Питання, чи про всі аспекти переговорів доводяться до фракції“, – додав депутат.
Він також розповів, як Железняк та Арахамія просили фракцію підтримати кандадата в КС від “Слуги народу“, якого лобіював Андрій Єрмак.
За словами депутата, це не єдиний такий випадок, хоча вони траплялись і не часто.
- Нагадаємо, напередодні Юрчишин в соцмережі Facebook під постом свого однопартійця Ярослава Железняка заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак, як уточнив Юрчишин, не за участь в акції під ОПУ 20 березня, а за голосування в Раді щодо закону про новий порядок призначення голів НАБУ і ДБР.
- Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення з партії депутата Ярослава Юрчишина. Голова парламентської фракції “Голоса” Ярослав Железняк теж заперечив інформацію про виключення депутатів із партії.