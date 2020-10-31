У Грузії проходять парламентські вибори

Про це повідомляє видання Грузія.Online.

Населення країни обирає парламент 10-го скликання, що складається з 150 місць.

Громадянам Грузії сьогодні належить зробити вибір між 50 виборчими суб’єктами – 48 партіями і 2 блоками. Також повинен бути зроблений вибір між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб’єктами та ініціативними групами.

Зокрема, 120 депутатів будуть обрані за пропорційною виборчою системою і 30 – на основі мажоритарної.

За інформацією Центральної виборчої комісії, для проведення виборів підготували 3 657 виборчих дільниць і 127 спеціальних виборчих дільниць, створених для забезпечення участі виборців, які перебувають в стаціонарних лікувальних установах і на ізоляції, а також 52 виборчі дільниці в 38 країнах.

За даними видання “Ехо Кавказу”, парламентські вибори в Грузії проходять вперше в рамках нової виборчої системи. Для того, щоб потрапити в парламент, партія повинна подолати одновідсотковий бар’єр, а блоку необхідно набрати стільки відсотків, скільки партій в нього входить.

За даними соціологічних досліджень, до парламенту можуть потрапити близько десяти політичних сил. У рейтингу лідирує правляча партія країни – “Грузинська мрія”.

Після парламентських виборів 2020 року Грузія перейде на повністю пропорційну виборчу систему, але в разі призначення дострокових виборів в цей період вибори пройдуть за змішаною системою.

Серед названих партіями кандидатів на пост прем’єр-міністра – діючий глава уряду Георгій Гахарія, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, представники опозиції Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвілі, Георгій Вашадзе та інші.