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У Грузії проходять парламентські вибори

Сьогодні, 31 жовтня, в Грузії відбуваються чергові парламентські вибори.

Субота, 31 жовтня 2020, 10:04

Про це повідомляє видання Грузія.Online.

Населення країни обирає парламент 10-го скликання, що складається з 150 місць.

Громадянам Грузії сьогодні належить зробити вибір між 50 виборчими суб’єктами – 48 партіями і 2 блоками. Також повинен бути зроблений вибір між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб’єктами та ініціативними групами.

Зокрема, 120 депутатів будуть обрані за пропорційною виборчою системою і 30 – на основі мажоритарної.

За інформацією Центральної виборчої комісії, для проведення виборів підготували 3 657 виборчих дільниць і 127 спеціальних виборчих дільниць, створених для забезпечення участі виборців, які перебувають в стаціонарних лікувальних установах і на ізоляції, а також 52 виборчі дільниці в 38 країнах.

За даними видання “Ехо Кавказу”, парламентські вибори в Грузії проходять вперше в рамках нової виборчої системи. Для того, щоб потрапити в парламент, партія повинна подолати одновідсотковий бар’єр, а блоку необхідно набрати стільки відсотків, скільки партій в нього входить.
За даними соціологічних досліджень, до парламенту можуть потрапити близько десяти політичних сил. У рейтингу лідирує правляча партія країни – “Грузинська мрія”.

Після парламентських виборів 2020 року Грузія перейде на повністю пропорційну виборчу систему, але в разі призначення дострокових виборів в цей період вибори пройдуть за змішаною системою.

Серед названих партіями кандидатів на пост прем’єр-міністра – діючий глава уряду Георгій Гахарія, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, представники опозиції Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвілі, Георгій Вашадзе та інші.

  • 27 серпня голова виконавчого комітету Нацради реформ та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину.
  • Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.

 

Теги: вибори, Грузія, Міхеіл Саакашвілі, парламентські вибори

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